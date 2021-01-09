شاركت النجمة التركية، مريم أوزرلي متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي فرحتها بوضعها طفلتها الثانية وذلك عبر مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت مريم أوزرلي في احدى هذه الصور وهي تضع طفلتها على صدرها وترضعها وعلقت كاتبة: “أمس 08.01.21 عزيزتي ليلي كيوا.. لارا جميما ووالدك وأنا سعيدين جدا بانضمامك الى عائلتنا”.

وتابعت مريم أوزرلي قائلة “نشعر بالسعادة والامان لانضمامك الينا.. الله يحميكي الى الابد”.

يذكر أن مريم أوزرلي قد أثارت الجدل سابقا بعد نشرها صور لحملها حيث تعرضت لسيل من الانتقادات، خاصة وأنها غير متزوجة، فلم تعلن مريم أوزرلي خلال الفترة الماضية عن زواجها، كما أنها لم تعلن عن هوية والد طفلتها واكتفت بالإعلان عن جنسيته.

واعتبرت أوزرلي أن الحديث عن حياتها الشخصية أمر غير مفهوم، وأن ما يحدث في ياتها لا شأن للآخرين به، قائلة إنها سعيدة بما مرت به في حياتها.