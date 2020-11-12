شاركت الفنانة المغربية مريم حسين متابعيها على حسابها على انستغرام بصورة جديدة لها اطلت فيها بفستان بنقشة النمر.

واستعانت مريم حسين بمقولة باللغة الانكليزية تقارن بين الانثى والنَمِرَة للتعليق على الصورة حيث كتبت: “الانثى والنَمِرَة.. النساء والنمرات لديهن شيء مشترك وهو نزعتهم.. يجب ان يعاملوا بمهابة “.

وقد خطفت مريم حسين الانظار في هذه الصورة حيث تغزل بها متابعيها عبر التعليقات حيث كتب احدهم: “ما شاء الله قمة الروعة والجمال والأناقة ” فيما قال اخر “أنيقة وقمر يا مريم ”.

كما نشرت مريم حسين مقطع فيديو بعنوان “لقد انولدت من جديد” ظهرت فيه بفستان ابيض تحدثت فيه عن التجارب التي مرت بها قائلة “انا لم اولد مرة لقد اتولدت مرتين.. ولدت من جديد.. ولدت من معاناة الالام.. ولكن ولدت ومعايا عاطفة قوية وايمان قوي.. امشي بتعثر بين عراقيل الزمان واقنعة البشر.. اطيح وانا واقفة.. واكبر بإصراري على حلمي اللي انا شايقاه قدامي.. وانفض يداي من غبار الهموم واقف من جديد.. قاتلت وايد لأني دوم يحركني الحلم الذي في داخلي.. ومشيت عكس الرياح نحو النور الساطع.. وصرت اعرف ان جروحي هي من صنعت مني قوتي هي مصدر انطلاقي للتغيير.. تطورت ذاتيا بشكل خلاق”.

وختمت مريم حسين كلامها: “ولله الحمد ها أنا اقف لأحكي بكل فخر عن تلك التجارب لقد ولدت من جديد”.