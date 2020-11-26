أثارت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” الجدل بتأييدها لمنشور نشره صحفي إسرائيلي يدعى ” إدي كوهين ” .

والذي كشف من خلاله عن وقوع مظاهرات في إسرائيل دعماً للمملكة المغربية ضد النظام الجزائري ومنظمة البوليساريو .

حيث علقت مريم حسين على المنشور بوضع رمز ” قلب ” كنوع من التأييد على ما ورد به .

كما أيدت أيضا منشور آخر لهذا الصحفي تحدث به عن أن ربط التطبيع مع دولة إسرائيل بما يسمى القضية الفلسطينية هو أمرا مرفوضا .

وأثار ذلك صدمة لدى المتابعين الين لم يوافقوا على ذلك وأشاروا إلى أن هذه المقولة لا تعكس الواقع خصوصاً في موضوع القضية الفلسطينية وأهمية دعم البلدان العربية لفلسطين والعمل على تحرير أراضيها المحتلة .