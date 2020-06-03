أثارت الفنانة المغربية مريم حسين موجة من الجدل بعد نشرها صور جديدة لها عبرت من خلالها عن تضامنها مع الاحتجاجات التي تشتغل في امريكا حاليا.

فقد نشرت مريم حسين صورة جديدة لها مع تعديلها بشكل اصبحت “”سمراء اللون وعلقت كاتبة: “لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ.. ولا لأبيضَ على أسودَ ، ولا لأسودَ على أبيضَ – :.. إِلَّا بالتَّقوَى ، النَّاسُ من آدمُ ، وآدمُ من ترابٍ”.

غير ان الصورة عرضت مريم حسين لموجة من الانتقادات حيث اتهمها البعض بالعنصرية ما دفعها الى حذف الصورة المعدلة فقد كتب احد متابعيها: “البلاك الفيس تعتبر عنصرية .. يعني انتي هاجمتي السود” فيما كتب اخر مطالبا اياها بالاعتذار: “اعتذري عاللي سويتيه”.

وقد دافع بعض متابعو مريم حسين عنها مؤكدين انها لم تقصد الاساءة الى السود فقد كتب احدهم: “العالم اللي مسويين فيها ضد للعنصريه وانتقدوا الصوره الاولى لمريم حسين مع انو متاكده انو نيتها خير بس نفس هذول العالم اللي انتقدو مريم حسين متاكده هم نفسهم اللي بالمجتمع الواقعي يتنمرون على السود وبالكومنتات يدعون المثاليه على المشاهير”.