كشفت الفنانة المغربية، المقيمة في الامارات، مريم حسين عن وجه ابنتها “أميرة” للمرة الاولى وذلك عبر مجموعة صور جديدة نشرتها لها عبر حسابها على انستغرام بمناسبة عيد ميلادها.

وعلقت مريم حسين على الصور كاتبة: “أنت ابنة إيجابية وساحرة ورائعة للغاية. أنا فخورة جدً أنك ابنتي لأنه لا يمكن لأي شخص آخر أن يقارن بك. عيد ميلاد سعيد لابنتي الصغيرة المثالية!”.

وتابعت مريم حسين “اليوم يوم تاريخي بالنسبة لنا العرب #مسبار_الأمل ويوم تاريخي بالنسبة لي لاني خلفت احلى بنوتة رأتها عيني”.

وقد خطفت الطفلة الصغيرة الانظار بجمالها حيث اعتبر كثير من المتابعين انها نسخة من والدتها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “م شالله بنوتتها قمر ،،تجنن كوبي بست منها سبحان الله ” و “غزالة بنتك تبارك الله مشأالله عليها الله يحفظها ليك ” و “كيف كذا مريوم كنتي تقولين مستحيل اطلع وجه بنتي وش غيرك ؟ ، ماشاءالله ربي يحفظها ليكي ”.

بذورها ردت مريم حسين علن التساؤلات عن السبب الذي جعلها تكشف عن وجه ابنتها بعد ان كانت قد صرحت بأنها لن تفعل ذلك بالقول انها غيرت رأيها مع السنة الجديدة.

وكانت مريم حسين قد تحدثت من قبل عن اعتقادها الشديد في الحسد وأشارت إلى أنها كلما نشرت صورة بها ملامح شبه واضحة لابنتها تتعرض الطفلة لحادث مؤلم لذلك تتجنب دائماً إظهار ملامحها وتكتفي بالتقاط صور بعيدة لها.

الجدير بالذكر أن مريم حسين كانت قد انفصلت عن زوجها فيصل الفيصل قبل حوالي أربع سنوات حيث أعلن الاخير من خلال صفحته على إنستقرام انتهاء علاقته رسمياً بمريم حسين وحل الأمور العالقة بينهما بالشرع والقانون.