عبرت مريم حسين، الفنانة المغربية المقيمة في الامارات، عن تضامنها مع الشاب الامريكي كاميرون هيرين والذي شغلت قضيته مواقع التواصل في العالم ا لعربي خلال الايام القليلة الماضية.

وظهرت مريم حسين في مقطع فيديو، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعلق على هذا الموضوع قائلة “حرام لاننا كلنا نحن المراهقين ياما سوينا”.

وتابعت “تبغون الصراحة انا اشوف اني اخذ بنتي لامريكا ونروح لبيت القاضي ونتضامن مع كاميرون” لتبدأ بالهتاف باسمه اثناء سيرها في الشارع.

كما نشرت مريم حسين مقطع فيديو، ظهرت فيه بإطلالة رياضية جريئة اعتمدت فيها على بنطال ضيق للغاية وحمالة صدر رياضية، وبطن مكشوفة ما عرضها لانتقادات حادة بسبب قيامها ببعض الحركات الجريئة في أثناء شرحها لبعض الخطوات التي أكدت لمتابعيها أنها سوف تحافظ لهم على رشاقتهم.

وقالت مريم حسين في مقطع الفيديو متحدثة عن أحد التمرينات الرياضية: “أي زوائد عندكم وأي ترهلات وأي شيء يطلعها، وبيعمل بوش أب.. الزوائد اللي عندكم في ضهركم تتشال، يعني أنا مثلا عندي شوية بطن، وهو ساعدن عليها، وفي نفس الوقت كل ما تسوون رياضة كل ما ينشد جسمكم”.

وفي مقطع الفيديو ظهرت ابنة مريم حسين معها في أثناء وقوفها على المشاية الرياضية، حيث ظهرت الصغيرة وهي تحاول ممارسة الرياضة بشكل عفوي.