مريم حسين تُثير الشكوك حول عودتها إلى طليقها فيصل الفيصل!

لا تزال الفنانة المغربية مريم حسين تُثير الجدل بسبب طبيعة علاقتها مع طليقها الفنان فيصل الفيصل، رغم انفصالهما الرسمي في بداية 2017، وزواجه من غيرها، والهجوم الحاد الذي أطلقه كل منهما على الآخر، واتهامات الخيانة التي فجّرتها مريم في أكثر من لقاء تلفزيوني.

ولكن كشفت مريم عن استمرار متابعتها لشؤون حياة فيصل واهتماماته والمناسبات الشخصية، حيث إن هناك رابطًا لا يزال يربطهما وهو ابنتهما الأميرة.

وهنّأت مريم حسين طليقها الفنان السعودي فيصل الفيصل بعيد ميلاده، بنشرها منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، قائلةً: “كل عام وأنت بخير يا أبو الأميرة”، ما فتح بابًا من التساؤلات حول إمكانية عودتهما مرة أخرى، بعد الطلاق واتهامات الخيانة وادعاءات الخلع، ومحاولة حبسه برفع دعاوى قضائية.

تهنئة الفنانة المغربية لطليقها السعودي قد لا تحمل سوى معاني الود يبن زوجين انفصلا وصارا أصدقاء، إلا أن للجمهور دائمًا كلمةً ورأيًا آخر، فرأى بعضهما أنها تريد افتعال المشكلات بعدما هجرها الفنان فيصل الفيصل، وتوقف عن التمثيل معها أو ذكر سيرتها في ظهوره.

والبعض الآخر ظنّ أنها تريد العودة إليه مرة أخرى وإنجاب طفل آخر، وفتح باب جديد للمشاكل، والبعض الأخير تطرّق لموضوع مختلف وركّز في الصورة المتداولة لها بجانب طليقها.

وكان الفنان السعودي فيصل الفيصل، قد فجّر نبأ انفصاله عن الفنانة المغربية مريم حسين، في بداية عام 2017، وهو ما أعلنه حينها في رسالة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “أعلن الانفصال رسمياً من مريم حسين وبشكل كامل ولأسباب خاصة وأتمنى لها التوفيق في حياتها”.

وتحدّثت مريم حسين في أكثر من لقاء تلفزيوني عقب الطلاق عن خيانة الزوج، قائلةً: “كل الرجال تخون مهما كانت زوجته حلوة ومهتمة بنفسها وبجمالها”، مؤكدةً أنه على المرأة أن تقتنع وتصدق أن هُناك رجالًا يخونون زوجاتهم ويكون لديهم نزوات، وأصرّت على ذلك وكأنها تتحدث بطريقة غير مباشرة عن خيانة طليقها فيصل الفيصل لها.

وأحدثت الفنانة مريم حسين ضجةً جديدةً بسبب فيديو ظهرت فيه مؤخرًا أثناء حضورها مهرجانًا أُقيم في المغرب، إلى جانب صديق لها، ولفتا الأنظار بارتدائهما الزي التقليدي نفسه، وعلّقت عن طبيعة العلاقة بينهما بأنها مجرد صداقة، وأنه إعلامي معروف في السعودية، وحقق الفيديو مشاهدات كبيرة، وتم تداوله على نطاق واسع، وسط تكهنات بارتباطهما.

يُشار إلى أن الفنانة مريم حسين كانت قد أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع مصوّر ببطن ممتلئ وكأنها حامل، وتبيّن أنه مشهد من مقلب مُصوّر.