أعلنت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” المقيمة في دبي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بنشرها لصورة من جهاز التحليل الخاص بكورونا عبر حسابها على تطبيق سناب شات .

كما نشرت مريم حسين أيضا وهي ترقد على سرير من داخل المستشفى كاشفة عن يدها والتي كانت تعلق بها المحاليل الطبية .

ولم تكشف الفنانة المغربية عن ما إذا كانت تتلقى العلاج في المستشفى وأن حالتها تحتاج إلى عناية أكبر أم تتواجد في المنزل معزولة وتحصل على البروتوكول العلاجي .

ووجهت مريم حسين رسالة إلى جمهورها ومحبيها تطالبهم فيها بالدعاء لها فقالت عبر سناب شات : ” اللهم إني أستودعك نفسي وصحتي فيارب اشفني وعافني وارح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به ” .