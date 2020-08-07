تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو تظهر فيه الخبيرة في علم البدائل الطبيعية الدكتورة مريم نور، بعد لحظات من وقوع انفجار مرفأ بيروت.

وظهرت مريم نور في الفيديو تتجول وحيدة في شوارع العاصمة بيروت، بملابس رثة مغطاة بالغبار، وأرجح الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن منزلها قد تأثر بالانفجار، لذلك قررت الهرب إلى الشارع.

يذكر ان مريم نور خبيرة في علم الماكروبايوتيك أو علم البدائل الطبيعية منذ ثلاثين سنة ونيّف.حائزة على الدكتوراه في اختصاص الطرائق الطبيعية للحياة وكانت قد اشتهرت من خلالها برنامجها اليوم على قناة الجديد اللبنانية.