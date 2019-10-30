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مريهان حسين تثير الجدل برقصها بملابس ضيقة وقصيرة في يوم ميلادها… شاهدوها

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mirhan hussein l4

ميرهان حسين

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تسجيله للفنانة المصرية مريهان حسين على هامش احتفالها بيوم ميلادها.

وظهرت فيه وهي تدخل من أحد الأبواب وتبدأ الرقص مرتدية تنورة ضيقة وقصيرة وعرضها هذا للكثير من الانتقادات.

وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 75 ألف مشاهدة.

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احتفال #ميرهان_حسين بعيد ميلادها ال٣٧

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كذلك نشرت الفنانة عبر حسابها الخاص على التطبيق فيديو سجل أثناء احتفالها بالمناسبة مع عدد من أفراد أسرتها الذين احتفلوا معها عن طريق الغناء وإطفاء شمعة قالب الحلوى.

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LOVE OF MY LIFE ❤🌍

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وحقق المقطع المصور أكثر من 63 ألف مشاهدة. وقد أرفقته بالتعليق: “حب حياتي”. ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو وهي ترقص بطريقة لافتة خلال عقد قران الفنان أحمد حاتم على فتاة من خارج الوسط الفني.

ويذكر أن آخر أعمالها هو مسلسل “حكايتي” الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي إلى جانب إسلام جمال ياسمين صبري وأحمد بدير.

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