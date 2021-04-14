ما زالت خطوبة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة تشغل المتابعين. وفي هذا السياق، تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سُجّل خلال الحفل الذي أُقيم لهذه المناسبة أخيراً، وفيه ظهرت شام وهي تحمل الميكروفون وتؤدي مقطعاً من أغنية “سيرة الحب” للسيدة أم كلثوم بمشاركة والدتها، فيما خطيبها ينظر إليها وعلامات الفرح ترتسم على وجهه.

وفيما رأى بعض المتابعين أن شام تتمتع بصوت مميز تماماً مثل والدتها، سخر منهما آخرون وتنمّروا عليهما بقسوة ورأوا أنهما تصرخان… ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: “الثنتين بيصرخن” و”مزعجات” و”ما أحلاهم” و”عم تنوّي ما عم تغني” و”أستغفر الله ما بدي أتنمر بس جعير مش غنا”. وحقق الفيديو أكثر من 86 ألف مشاهَدة.

ويُشار إلى أن شام كانت قد تعرّضت لانتقادات حادة بسبب صورة نشرتها على حسابها الخاص في التطبيق وظهرت فيها وهي تقبّل يد خطيبها، في مشهد اعتبره الكثيرون مبالغة.