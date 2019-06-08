مسؤول في “شيخ الحارة” يرد على اتهام ارملة محمد نجم للبرنامج بالتسبب بوفاته!

أثارت أرملة الفنان المصري الراحل محمد نجم الجدل بعد تعهدها أمام الإعلامي وائل الإبراشي، بأنها ستأخذ حقه من برنامج “شيخ الحارة” الذي تسبب في مرضه وموته.

وقد علق الكاتب الصحفي ورئيس تحرير برنامج “شيخ الحارة” محمد الشواف على هذا الاتهام عبر حسابه الشخصي على فايسبوك قائلا:

“أولا رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت..

ثانيا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جه البرنامج وسجل حلقة ولا شفناه ولا يعرفوا مكان الاستديو .. ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش احنا ..

ثالثا كانت فين أسرة الفنان من يوم ٢ رمضان لحد النهاردة وصبروا علينا ليه واحنا ما ذعناش الحلقة ..

رابعا شكرا لشيخ الحارة أنه لسه مثار جدل وأي حد عنده أزمة أو محتاج يفضفض ويحط همه في حد يطلع يقول شيخ الحارة السبب توضيح صغير برضه لأننا مش طرف حقيقي في أي هري منتظر ..

حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم ٧ مايو

الأستاذ نجم دخل المستشفى ٢٠ مايو ..

هل يعقل إنه فضل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم ٢٠ مايو ..”.

أولا رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت..ثانيا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد… Posted by M Abdelbaset ALshawaf on Friday, June 7, 2019

كان برنامج “شيخ الحارة” عرض أثناء استضافة الفنان أحمد آدم مقطع فيديو للفنان محمد نجم أثناء حديثه عن آدم في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي قال فيه إن آدم يقلده ويجب أن تكون له شخصية مستقله.

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ورد أحمد آدم على هذا الحديث في “شيخ الحارة” قائلا: أن لديه القدرة أن يجعل الناس تكره محمد نجم في ليلة واحدة، بسبب مواقف شاهدها في مسرحه.

وأكمل: لكني لن أفعل هذا ولن أقول لماذا تركت العمل معه احتراما لكبر سنه، ولأن الحديث سيكون فيه إهانة له.

يذكر أن الفنان محمد نجم توفي صباح الأربعاء 5 يونيو، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعدما أصيب بجلتطين في المخ، دخل إثرهما إلى إحدى المستشفيات بمنطقة الدقي لتلقي العلاج، وظل لأيام في العناية المركزة في حالة حرجة، إلى أن وافقته المنية.