مسلسل العاصوف تواجه احتجاجات الأردنيين

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي احتجاجا من قبل الأردنيون على مسلسل ” العاصوف ” الي تعرضه قناة ( MBC ) .

والمسلسل من بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي وانقسم الأردنيين ما بين مؤيد ومعارض .

وتتناول أحداث المسلسل حادثة اقتحام وتحرير الحرم المكي عام 1979 من قبل ” جهيمان العتيبي ” .

وجاء الاحتجاج على إغفال دور الجنرال الأردني ” احمد علاء الشيشاني ” وفريق القوات الخاصة الأردنية في تحرير الحرم .

حيث ظهر بمشهد الاقتحام جهيمان العتيبي وصهره محمد عبد الله القحطاني في المنطقة فقط

وجاء ذلك مخيبا لتطلعات وتوقعات الأردنيون الذين كانوا ينتظرون وصف أحداث المسلسل لدور الجنرال الشيشاني وفريقه على الرغم من أن المسلسل نال استحسان الكثير من الجمهور وسرد الأحداث بها تم بطريقة رائعة وأصبحت ترند السعودية .

واعتبر المعارضون أن الكاتب ناصر العزاز ومخرج المسلسل المثني صبح أنكرا دور القوات الخاصة الأردنية في تحرير الحرم بينما يقول المؤيدون أن القوات الخاصة الأردنية لم تشارك أصلا بتحرير الحرم من الأساس وانها أعلنت استعدادها فقط فب التعاون مع السعودية في حال احتاجت ذلك