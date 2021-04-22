خرج مسلسل ” عالم موازي ” الذي تقوم ببطولته الفنانة ” دنيا سمير غانم ” من السباق الرمضاني الحالي والذي كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان .

وذلك بسبب توقف تصوير المسلسل بعد إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” ومخرج ومنتج العمل ” هشام جمال ” بفيروس كورونا المستجد .

حيث لازال كلا منهم يعاني من الفيروس والأعراض المصاحبة له واستمرارهم على الخضوع للبروتوكول العلاجي اللازم .

يذكر أن مسلسل عالم موازي مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كلا من : دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز وغيرهم .