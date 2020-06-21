كشفت الفنانة المصرية ” بشرى ” في تصريحات تليفزيونية لها عن تفاصيل تحضيرها لمسلسل تليفزيوني يجسد حياة الفنانة المصرية الإيطالية الراحلة ” داليدا ” .

فأشارت بشرى إلى أن فكرة بطولتها لهذا المسلسل متجمدة منذ 5 سنوات وإنه في البداية كانت تتحدث عن إنتاج فيلم سينمائي عن قصة حياة داليدا .. ولكن بعد أن أنتجت شركة فرنسية فيلما عن الراحلة منذ سنتين تقريبا تبدلت الفكرة من فيلم إلى مسلسل .

وعن الصور التي تم تداولها لبشرى بلوك يشبه داليدا قالت : ” الصور اللي انتشرت ليا دي كانت من فترة كنا بنعمل أكثر من لوك كون الشخصية هتظهر في مراحل عمرية مختلفة ” .

وأكدت على صعوبة تقديم هذا العمل العام الحالي وذلك بسبب صعوبة الظروف الحالية لإنه يحتاج إلى السفر بين مصر وفرنسا وإيطاليا وهو ما يصعب حاليا .

وأضافت : ” أنا غيورة لتقديم هذا المشروع لأنه يتم طمس الفترة التي عاشتها داليدا في حي شبرا رغم أهمية مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي ومدى أهمية هذه الفترة التي أسهمت في تشكيل وجدان داليدا ” .

وتابعت : ” المشروع حاليا في مرحلة الكتابة وناس كتير متحمسين ليه سواء في التأليف والإخراج والإنتاج .. وكاتبة كبيرة زي مريم ناعوم أبدت اهتمامها لكتابة العمل ” .

وأشارت بشرى إلى أن شقيق داليدا أبدى موافقته على تجسيدها لبطولة المسلسل حيث أن هذا المسلسل سيكون عالميا وسيضم ممثلين من جنسيات مختلفة للشخصيات الأصلية التي تعاملت معها الفنانة الراحلة .