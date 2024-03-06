اتهمت ربة منزل الفنانة غادة عادل، بالتعدي عليها بالسبّ والقذف، أثناء وجودهما بأحد أفرع البنوك الشهيرة بالكمبوند محل سكنهما في مدينة السادس من أكتوبر.

ربة منزل تتهم غادة عادل بالتعدي عليها

ربة المنزل حررت محضرًا اليوم الثلاثاء بديوان عام قسم شرطة أول أكتوبر، ضد الفنانة غادة عادل، متهمةً إياها بالتعدي عليها، وقالت إنها جارتها في الكمبوند محل الواقعة، ولا توجد خلافات سابقة بينهما.

ووجّه اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث الجنائية، عقب العرض عليه، بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق، إذ طلبت مبدئيًا تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة.

غادة عادل في رمضان 2024

يذكر أن من المقرر أن تشارك الفنانة غادة عادل في رمضان 2024 المقبل بـ مسلسل لانش بوكس.

ومسلسل لانش بوكس من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد، إنتاج سالي والي وإخراج هشام الرشيدي و مسلسل “لانش بوكس” سيناريو وحوار عمرو مدحت، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، أحمد الشامي، عمرو رمزي، هشام إسماعيل.

مسلسل لانش بوكس

المسلسل مكون من 30 حلقة و يدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالي وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

مسلسل حالة خاصة.

الجدير بالذكر أن عرض مؤخرا للفنانة غادة عادل مسلسل حالة خاصة.

والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث المسلسل حول “نديم” الشاب المصاب بالتوحد وقصته في محاولة العمل بمكتب محاماة شهير، وكيف أقنع محامية كبيرة به رغم رفضها في البداية له، وما يقابله في حياته اليومية وتنافسه مع باقي زملائه.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »