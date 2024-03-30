«عايزين نرفع قيمة الإيجار، الدنيا غالية، إما تمشوا من هنا».. قالها مالك الشقة محل سكن الفنان إحسان الشافعي، في منطقة الهرم بالجيزة، خلال تهديده وزوجته بالطرد من العقار، خلال مشاجرة دارت بينهم على زيادة قيمة إيجار الوحدة السكنية.

مشاجرة وحادث في شقة فنان شهير

لم يكن أمام «الشافعي» من وسيلة سوى الاتصال على شرطة النجدة، قائلا: «عندي صاحب البيت محل سكني، عايز يرفع قيمة الإيجار وبيهددني بالطرد بالمخالفة للقانون».

مالك العقار استهان بادئ الأمر بالبلاغ، حتى سمع أصوات سرينة سيارة الشرطة تعلن قدومها، فما كان منه إلا أن قفز من الشرفة بالطابق الثاني.

بوصول الأمن، عثر على صاحب البيت ينزف بشدة وعليه آثار كدمات وجروح، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصاب لأقرب مستشفى.

الشرطة اصطحبت الفنان مقدم البلاغ وزوجته إلى ديوان القسم، لاستكمال الإجراءات القانونية، إذ أخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، فضلاً عن طلب تقرير طبي بشأن حالة المصاب، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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