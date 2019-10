مشادة كلامية بين فتاة أرمينية وبين علا الفارس والسبب “جد” الأخيرة

نشبت مشادة كلامية بين المذيعة الأردنية علا الفارس وبين مغردة أرمينية نشرت تغريدة مسيئة لجد “المذيعة” عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”.

حيث شاركت علا الفارس صورة من تغريدة الفتاة التي تدعى nolie mardinian كتبت فيها: “عدد الارمن بفلسطين كان كبير وكان النا حي خاص اسمو الحي الارمني ب اورشاليم القدس بعد خيانات الفلسطينيين بالدوله العثمانية و عراسن الياور ياسين باشا الفارس جد ((علا الفارس)) انقتل كتير وتهجر كتير ومن وقتا لا اليوم الارمن بفلسطين مستحيل يتجوزو من فلسطينيين او يسمحو لا الدم يختلط 🇦🇲”



.وردت علا الفارس على التغريدة قائلة: “نسيتي بس تذكري انه جدي هو نفسه كان سبب في غرق سفينة تايتانيك كان يتحمم ونسي الحنفيه شغالة …



وتخيلي معي اللحظة الي ضغط فيها على زر قنبلة هوريشيما ونجازاكي 🤣🤦‍♀️ …”.

لترد عليها الفتاة الأرمينية مرة أخرى باللغة الإنجليزية قائلة: “إذا كان جدك في هيروشيما ، فسوف يقتل الأبرياء اليابانيين كما فعل في الأرمنيين مقابل المال.. مثلك بالأمس كنتي تحبين السعوديين واليوم أنتي مع أعدائهم! أنتم عبيد المال دائماً خونة إلهكم هو الذي يدفع أكثر”.

If your grandfather was in hiroshima he would kill the innocent japanese as he did in the armenians for money

Just like you yesterday you love the saudis and today with their enemies!

You are slaves of money always traitors your god is the one who pays the most https://t.co/bedYMZuNvm

— nolie mardinian (@namardinian) October 6, 2019