اوضح المنشد الكويتي، مشاري العفاسي، حقيقة التصريح المنسوب له حول رواية منسوبة له حول زكاة كانت تقدم من مصر الى الكويت من عشرات الستوات.

وقال العفاسي عبر حسابه على اكس، تويتر سابقا، أن “مصر عزيزة على قلبي ، وأهلها غالين ، وكرمهم قديمًا وحديثًا لا يحتاج شهادة محب لهم مثل مشاري راشد العفاسي، والعالم من غير المصريين دمه ثقيل ؛ لكن هذا الكلام المنتشر على لساني شائعة حالها حال أي شائعة طالتني ولأن عندي ملايين من الأصدقاء يقولون لي : لا ترد ! النتيجة استمرار الشائعات”.

مصر عزيزة على قلبي ، وأهلها غالين ، وكرمهم قديمًا وحديثًا لا يحتاج شهادة محب لهم مثل مشاري راشد العفاسي، والعالم من غير المصريين دمه ثقيل ؛ لكن هذا الكلام المنتشر على لساني شائعة حالها حال أي شائعة طالتني ولأن عندي ملايين من الأصدقاء يقولون لي : لا ترد ! النتيجة استمرار الشائعات pic.twitter.com/FGusopQNju — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) August 26, 2023

يأتي ذلك ردا على رواية نقلت عن لسانه جاء فيها “: “حكت لي والدتي، وهي عمرها الآن يقارب (٩٣) عاماً: أنها عندما كانت صغيرة كان ينادي المُنادِي: هلموا هلموا يا بشر فالزكاة وصلت من مصر”.”

ورغم نفي العفاسي صحة هذه الرواية غير ان البعض اصر على انه سمعها منه في احد لقاءات التلفزيونية.

أعطينا مقطع العفاسي اللي انت تقول شفته لو سمحت — zeid a j z alzeid ashshmmre (@zajz8) August 27, 2023