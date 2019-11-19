مشاعل الشحي بتغيير جديد كامل في شكلها وتثير الانتقادات.. “هذه بداية الانحراف”

فاجأت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي متابعيها بتغيير جديد كامل في شكلها. وجاء هذا بعد نشرها صورة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيها وهي ترتدي ملابس كاجوال بدلاً من العباءة حيث اختارت سروال جينز مع سترة من القماش نفسه مزينة بكلمات ورموز بلغات أجنبية. وأضافت حذاء بكعب عال لتضفي لمسة أنثوية على الإطلالة.

وتعليقاً كتبت: “أدري إنه كلكم اتحبون تشترون اونلاين، لكن منو فيكم جرب يبيع أشياءه الي ما يلبسه اونلاين؟”.

وأحدثت الصورة ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وشددت التعليقات على تخليها عن الحجاب واعتماد طريقة لباس جديدة.

ومما جاء فيها: “كنتِ بالحجاب أحلى. هسا مش حلوة والله” و”ليه قلعتي الحجاب؟ الحجاب فرض لا تتفلسفي وتقولي حرية شخصية” و”شو راح تبيعي حجابك اون لاين؟” و”هاذي بداية الانحراف”. ويشار إلى أنها نشرت الصورة في إطار عمل دعائي لأحد المتاجر الإلكترونية.