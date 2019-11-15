مشاعل الشحي تتباهى بشعرها بعد خلع الحِجاب.. شاهدوا ما الذي قالته!!

أشعلت الفنانة الإماراتيّة مشاعل الشحي، جدل مواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما ظهرت تتباهى بشعرها إثر تخلّيها عن الحِجاب في الآونة الأخيرة.

وظهرت الشحي في الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات بمكياج لافت لم يعتدْ عليه جمهورها وتقول، إنّ شعرها ليس عليه زيت، ومع ذلك ناعم مثل الحرير، مضيفة: “قولوا ما شاء الله”.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ عن استيائهم من تصرّفات الشحي وتساءلوا عن سرّ تغيّرها الجذريّ، ووصفها أحد المعلّقين بالمستفزّة وطالبها بأنْ تختفي، فيما زعم البعض بأنّ أصولها الفلبينية، وقالوا إنّه من الطبيعيّ أنْ يكون شعرها ناعمًا.

ودأبت الفنانة الكويتية على شغل السوشال ميديا بتباين ظهورها مرّة بحجاب وأخرى بدونه، ومؤخرًا ظهرت فخورة بقرار خلع حجابها.

واتّهمت الفنانة الإماراتية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ بالتّلاعب بالحجاب، وسخر بعضهم منها بسبب إطلالتها بغطاء الرّأس لفترة من الوقت ثمّ خلعه مرة أخرى دون مبالاة.