أثارت الاعلامية الاماراتية مشاعل الشحي الجدل بعد تداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تخاطب زوجها أحمد خميس بلفظ غير لائق.

ويظهر احمد خميس في الفيديو وهو يسير خلف زوجته مشاعل الشحي ويمازحها حاملا حقيبتها لتفاجئه برد غير لائق.

وقد تساءل البعض عن كيفية انتشار هذا الفيديو فيما اكد اخرون بأن أحمد خميس نفسه هو ما قام بنشره على احد حساباته.

متداول فيديو حق أحمد خميس و مشاعل الشحي سبب مزح عفوي من أحمد لزوجته مشاعل بالشنطة و هي لفت و قالت كلمة غير محترمة، الحين السوال اللي انا ابغي اسال للجمهور كيف وصل هالفيديو عندكم؟ الا اذا كان هالشيء قصدا لأجل ترند من صاحب المقطع، حركات المشاهير مب علينا. #faisalalahmedi pic.twitter.com/hZ1QPBEA7x — Faisal Alahmedi© (@faisalalahmedi) May 30, 2021

وكانت مشاعل الشحي قد نشرت مقطع فيديو لمنزلها الفخم الجديد في دبي، وذلك عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

واستعرضت الشحي منزلها الذي يتكون من 3 طوابق، جعلت الدور الأول قاعة سينما، مشيرةً إلى أنها فكرت في ذلك، بسبب حُب زوجها لمشاهدة الأفلام. كما خصصت غرفة كاملة لأدوات تجميلها، موضحةً أن هذه الغرفة تقضي بها أغلب وقتها، بسبب حُبها الشديد لعمل المكياج، بالإضافة إلى تخصيص غرفة لكلابها.

ويعتبر هذا الفيديو بمثابة عودتها هي وزوجها لقناتهما الرسمية في “يوتيوب”، بعد فترة انقطاع دامت عاماً كاملاً.