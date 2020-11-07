شاركت الفنانة السورية ميرنا شلفون متابعيها وجمهورها عبر حسابها في إنستغرام، مجموعة صور جديدة لها، من آخر جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة جريئة.

وظهرت شلفون بفستان أحمر ناري قصير مكشوف الأكتاف من توقيع المصممة منال عجاج، ومكياج قوي أبرز ملامح جمالها من تصميم الماكيير ميلاد حنون، واختارت تسريحة الشعر المموج على كتف واحدة.









وأثارت ميرنا الكثير من الجدل بتعليقها على الصور، حيث هاجمت الرجال بشكل علني وصريح في المجتمع الشرقي؛ إذ قالت: “تحية لكل امرأة كانت أقوى من ألف رجل وتحملت المسؤولية كما لم يتحملها أغلب الرجال”.

وتابعت بنصيحة للنساء طالبت فيها أن تكون السيدة قوية بعيداً عن الرجال، وأنها قادرة على فعل ذلك عندما تنسف كل الآلام والأوجاع، حيث كتبت: “لاتستهيني بقوّتك أنتِ قادرة كوني واثقة فقط وارمي كل مايزعجك خلف ظهرك”، لتختتم التعليق بتعبيرها عن الشوق لجمهورها ومتابعيها، قائلة “اشتقتلكن كتير كتير ياروح القلب أنتو”.

وما إن نشرت شلفون تلك الصور حتى انهالت عليها التعليقات التي اختلفت بين المتابعين، فمنهم من شبه إطلالتها بإطلالات الفنانة السورية نسرين طافش، لدرجة كبيرة في الملامح وطريقة الظهور بين الفنانتين.

بينما عزا بعض المتابعين في التعليقات هجوم شلفون الشرس على الرجال، بسبب خيبات الأمل الكبيرة التي تعرضت لها مع الجنس الآخر، وهذا ما يفسر عدم ارتباطها لحد الآن واصفين تعليقها ب “القاسي”، لأنها شملت كل الرجال دون التفضيل في الخيارات.

فمن المعلقين من تساءل:”مالك وللرجال ميرنا”، لتجيبه بقولها “أنا ما حكيت عن كل الرجال في رجال ع الراس والعين أنا حكيت أنو بعض الرجال بهالزمن وجودهم متل عدموو .. أنا ما عممت الكل”.

ومن المعلقين من سألها: “أنتي بكم رجل ميرانوو”، لترد عليه شلفون: “بشي مليار بس”.

وعلى الرغم من وجود العديد من التعليقات التي أشادت بجمال وأناقة إطلالة شلفون، غير أن قسما من المتابعين انتقدوا الوضعية التي اتخذتها في الصورة لافتين إلى أنها غير لائقة وتحمل إيحاءات جنسية إلى حد كبير، بينما كان هجوم البعض الآخر حاداً وقاسياً على شلفون.

يشار إلى أن شلفون كانت قد اشتهرت بأدوارها وملابسها الجريئة في الدراما السورية، وخاصة في مسلسل “سكر وسط” حيث أثارت من خلال شخصيتها الكثير من الجدل في المجتمع الشرقي المحافظ.

والجدير بالذكر أن الفنانة السورية ميرنا شلفون تغيبت في الموسمين الماضيين عن الدراما، وذلك لعدم ملاءمة العروض المقدمة لها كما ذكرت في وقت سابق بردها على أحد تعليقات المتابعين، حيث كانت آخر مشاركاتها في مسلسل “حدوتة حب” وتحديداً ضمن خماسية “بقايا امرأة”.