تعرضت الإعلامية الإماراتية ​مشاعل الشحي​ لنزيف داخلي في العمود الفقري، الأمر الذي أدّى لنقلها إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية خطيرة​

.ونشرت مشاعل صورة لها وهي ترقد على سرير المستشفى، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، فور خروجها من غرفة العمليات، بعد خضوعها لجراحة في العمود الفقري.

وعلّقت مشاعل على الصورة الذي ظهر فيها زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس وهو يقف الى جانبها ويمسك يدها: “الحمد الله طلعت من العملية كان فيني نزيف داخلي في العمود الفقري والحمد الله أنا في تحسن حاليا”.

كما وجهت مشاعل رسالة شكر لمتابعيها، قائلة: “شكرا وايد لكل اللي سأل عني فعلا حسيت بحنان وتقدير تجاهكم والله يحفظكم يارب من كل شر وسامحوني”.

وكانت مشاعل قد كشفت عن تعرضها لنزيف حيث كتبت: “النزيف اللي صار لي والله ما اعرف من شو لكن الدكتور قال لي من ثلاث أشياء يا حادث قوي او مضروبة او شايلة أغراض ثقيلة، انتبهو على نفسكم من هذول الشغلات والله لا يحط أحد مكاني ويجرب هذه المعاناة اللي حسيت بها”.

وكانت مشاعل الشحي قد احتلفت بعيد ميلاد زوجها أحمد خميس مشاعل الشحي حيث شاركت صورة من الحفل وعلقت: “الله يديم افراحنا يارب ولا يغيرنا على بعض . البارحه كان يوم ميلاد زوجي و الحمدالله كان مثل ما تخيلت وأكثر و الأهم أن احمد استانس وايد و اللي تابع سنابي شو رايكم بالترتيبات؟.. و شكرا لكل اللي ساعدوني علشان هذا اليوم يترك بصمه حلوه في ذكريات احمد شكرا لكم”.