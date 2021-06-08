خرجت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي عن صمتها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وُصف بالفاضح أظهرها جسد فتاة تُشبهها.

مشاعل والتي بدت مُنهارة بالفيديو علقت بـ “ينسبون فيدي لي أنا بس عشان البنت تشبهني…أول شي أنا انكسرت بعد ما طرشوا الفيديو لـ أحمد وقالوا له هاي حرمتك….يني اللي ناشر الفيديو هاظ اللي كنت تبغاه تشوفني مكسورة…وصلت لغايتك”

وتابعت مشاعل حول التعليقات التي وصلتها ” كلوا كوم وتعليقات الشباب كوم ثاني واللي جاء فيها شفنا جسمك وحكي كله وسخ يصلني على الدايركت لدرجة نفسي أغسل عيني بالخل”

مشاعل وزوجها كانا قد تصدرا الحديث منذ أيام بعد تداول فيديو للإعلامية وهي تشتم زوجها الممثل الإماراتي أحمد خميس بعد أن فاجئها أحمد من الخلف وضربها على رأسها بالشنطة ليكون رد فعلها هو التعليق بكلمة “قوّاد”.