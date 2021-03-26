قام الفنان المصري أحمد السقا بالإحتفال بصدور الإعلان التشويقي الأول لـ مسلسل “نسل الأغراب”، والذي حقق نسبة المشاهدة عالية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وقد تصدر الإعلان ترند على موقع جوجل في مصر حيث ظهر الفنان أحمد السقا بلوك غريب حليق الشعر ولديه أسنان فاضية، لفت الفنان أمير كرارة المشاهدين له من خلال ظهوره بكحل داخل عينيه، ولحية طويلة، ومشهد له وهو يأكل من فم الأسد.

قام الفنان أحمد السقا بمشاركة الإعلان التشويقي الخاص بمسلسل “نسل الأغراب” عبر الصفحة الشخصية له على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” حيث كتب معلقًا على نسب المشاهدة العالية التي حققها الإعلان قائلًا : “نسل الأغراب، يتصدر المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة بعد عرض البرومو على اليوتيوب”.

وهذا بسبب ظهور الفنان أحمد السقا بلوك غريب ومختلف بشخصيته الجديدة عساف، حيث برزت أسنان فضية وهي نوع من العادات التي يتم تطبيقها في بعض القبائل داخل صعيد مصر، كما أنه ظهر حليق الشعر بالكامل، وهذا ما استغرب له الجمهور بسبب تغير شكله بالكامل.

يشارك في بطولة المسلسل “نسل الأغراب” الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، والفنانة مي عمر، فردوس عبدالحميد، بجلاء البدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد كبير من الفنانين، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف وإخراج محمد سامي، وهذا ليس أول تعاون بين الفنان أحمد السقا والمخرج محمد السامي فهو ثاني تعاون بعد مسلسل “ول الغلابة” وشاركته البطولة الفنانة مي عمر.