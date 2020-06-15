كثيراً من الناس لايعرفون أن هناك بعض الفنانين والمشاهير يقومون بتغيير دياناتهم واعتناق ديانة آخري، وقد أختلفت الأسباب بين الاقتناع الحقيقي بالديانة الجديدة، أو لأسباب مختلفة، ولكن غالباً ما يكون الحب الجارف هو الدافع الحقيقي لدي الفنان لتغيير ديانته لكي يتمكن من الزواج والارتباط بشخص آخر يعتنق ديانة مختلفة، ومنهم من أبقي علي دياناته ولم يتركها بالرغم من أنها تُحرم الزواج بأصحاب ديانات آخري، ولجأوا للزواج المدنى مثلما فعلت الإعلامية المصرية “وفاء الكيلاني”.

ويُعد من أبرز هؤلاء الفنانين، الفنان المصري الكبير “يحيى الفخراني” الذي يعتنق الديانة الإسلامية، والذي وقع في حب زميلته الكاتبة والأديبه “لميس جابر” التى تعتنق الديانة المسيحية، ولكن هذا الحب جعلهما يتغاضان عن اختلاف الديانات بينهما، ويتوجان هذا الحب بالزواج، كما أكد الفخرانى في أكثر من لقاء تليفزيوني أن الحب والتفاهم بينه وبين زوجته لميس كان أقوي من كل شيء. وغيرهم الكثير من الفنانين والفنانات الذين آثروا الحب علي الدين، وتزوجوا من أشخاص لايعتنقون نفس دياناتهم .

والفيديو التالي سوف يعرض لكم بالتفصيل بعض من هؤلاء الفنانين الذي تخلّوا عن ديانتهم من أجل الحب والزواج، أو تزوجوا بأشخاص من ديانة أخري .