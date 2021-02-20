الشهادة الجامعية واحدة من أهم الواجهات الاجتماعية التي يعتبرها البعض أساس لتقييم الآخر، ولكن عدد كبير من مشاهير الوطن العربي حطموا هذه الأسطورة، ونجحوا في إثات أنفسهم ومكانتهم بالموهبة، ليصبحون سفراء مهنتهم، ومن أصحاب الثروات الطائلة دون أن يكملوا تعليمهم، بينهم النجمة أصالة، وعمرو دياب.

فقد يظن بعض مريدي الفنانين أنهم على مكانة تعليمية عائلة، بل في أعلى المراتب، ولكن في حقيقة الأمر، فلم يحالف الحظ عدد كبير من المشاهير لاستكمال رحلتهم التعليمي، إما بسبب ظروفهم المادية، أو بسبب بدئهم لمشوار النجومية في عمر مبكر حال بينهموبين مشوارهم الدراسي، وعلى رأس النجوم الذين لم يكملوا تعليمهم النجم المصري، عمرو دياب، أحلام، وشيرين عبد الوهاب.

عمرو دياب

نجم في حجم عمرو دياب، يرى البعض أنه تخرج من كبريات الجامعات والمدارس، ولكن في حقيقة الأمر فعمرو دياب من اللنجوم اللذين لم يكملوا تعليمهم، فبدأ دراسته في معهد الموسيقى العربية ولم يكمل طريقه الدراسي لذا فشهادته الأخيرة هي الثانوية العامة.

أصالة

أما النجمة أصالة فلم تحصل على شهادة جامعية وكشفت عن أنها لم تكمل تعليمها خلال لقاء تلفزيوني معها قالت فيه: “مكملتش دراستي وخرجت من التعليم في الثانوية العامة، ولكنني اشتغلت كثيرا قبل بداية مشواري الفني، وقرأت كثيرا في الأدب”.

شيرين عبد الوهاب

لم تكمل الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب تعليمها، وإنما اتجهت لطريق الفن، حث بدأت مشوارها الفني في عمر مبك من خلال غناء في الأفراح والمناسبات، وذلك قبل أن تدخل مجال الاحتراف وتبدأ أول خطوات النجومية. شيرين عبد الوهاب، لم تعتبر أن التعليم أمر غير ضروري، وإنما استثمرت في بناتها، وعوضت ما فاتها من مراحل تعليمية مع ابنائها.

يسرا

علاقة يسرا بالتعليم لم تكن جيدة، فأول محاولة انتحار لجأت لها كانت بعد رسوبها في امتحان الإعدادية، حيث كشفت النجمة المصرية عن هذه المحاولة، مؤكدة على أنها كانت محاولة للهروب من مواجهة والدتها. استشارت والدة يسرا الطبيب وأخبرها أن الأمر ليس بالخطير، فكانت تخشى النجمة الشهيرة من غضب والدتها، ولذلك قررت أن تعتكف في غرفتها لمدة 3 أيام دون الحديث مع أمها. وعلى الرغم من أن يسرا لم يكن لها نصيب مع الشهادات العليا في المراحل العليمية الأساسية، إلا أن الجامعة الأمريكية قامت بمنح النجمة المصرية الدكتوراه الفخرية، لتصبح النجمة الثانية التى تحصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية، بعد سيدة الشاشة العربية الفنانة القديرة فاتن حمامة.

محمد رمضان

محمد رمضان واحد من أشه رالنجوم اللذن لم يكملوا تعليمهم، فدرس النجم المصري الشهير في معهد الفنون المسرحية، إلى أن تم فصله وبذلك فآخر ما حصل عليه هو شهادة الثانوية العامة.

حلا شيحة

حلا شيحة هي الأخرى واحدة من مشاهير العرب اللذين لم يكملوا تعليمهم، فتكرر معها سيناريو محمد رمضان حيث تم فصلها من معهد الفنون المسرحية، وبذلك فآخر شهادة حصلت عليها هي الأخرى كانت شهادة الثانوية العامة.

فيفي عبده

وهي النجمة الأشهر في أنها لم تكمل تعليمها، فبدأت فيفي عبده مشوارها في عمر مبكر، حيث بدأت كراقصة ثم احترفت التمثل دون أن تكمل مشوارها الدراسي، وهو ما يبدوا جلياً في كتابات النجمة الشهيرة.

فريد الأطرش

وهو واحد من علامات الغناء في الوطن العربي، ولم يكمل النجم العربي الشهير تعليمه نظرا للظروف المادية الصعبة التي عاشتها أسرته النازحة من جبل الدروز إلى مصر، حيث ترك فريد الدراسة بمدرسة الخرنفش، واتجه للعمل بأحد محلات الموسكي، قبل أن يتجه لعالم الفن، من خلال التحاقه بمسرح الفنانة بديعة مصابني.

أم كلثوم

علامة من علامات الغناء في العالم، وصاحبة أقوى صوت نسائي، فحققت أم كلثوم نجاح لم يسبقه مثيل، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تكمل تعليمها، واكتفت بالداسة في الكتاب، والذي مكنها من القراءة والكتابة، إلا أن الجمة الشهيرة لم تحصل على شهادة تعليمية.