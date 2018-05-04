مشترك “ذا فويس” يستولي على معطف إليسا الفرو ويرتديه

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من كواليس برنامج “ذا فويس” بموسمه الرابع الذي يعرض حالياً جمعت بين الفنانة اللبنانية ​إليسا​ وأحد أعضاء فريقها المشترك الكويتي ​حسن العطار​.

ففي إحدى هذه الصور ظهرت إليسا ترتدي معطفاً ذات فرو رمادي وأسود ويقف إلى جانبها العطار، بينما ظهرا في الصورة الثانية وقد إستولى العطار على المعطف وارتداه.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، حيث أثنوا على عفوية الصور والتي تعكس علاقة إليسا كمدربة مع أعضاء فريقها.

ويشار إلى أن العطار كان قد خرج من المنافسة في الحلقة الماضية، بعد أن إستبعدته إليسا مشيرةً إلى أنه ظلم بعد خطأ حصل في الصوت أثناء أدائه ولكنها مضطرة إلى الأخذ بالأداء الجيّد واختارت المشتركة هالة المالكي.