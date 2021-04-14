تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل ” الطاووس ” بعد عرضها يوم أمس الثلاثاء التريند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية .

وذلك على خلفية أحد مشاهد الحلقة الذي تضمن اغتصاب شخصية ” أمنية ” والتي تجسدها الفنانة ” سهر الصايغ ” على يد مجموعة من الشباب .

كما حقق مشهد الاغتصاب في أقل من 7 ساعات من عرض الحلقة أكثر من مليون مشاهدة .. ولاقى تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أثنوا على أداء سهر الصايغ .

يذكر أن مسلسل الطاووس بطولة كلا من : جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم وهبة عبد الغني ومها نصار ورانيا محمود ياسين وهالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني وفرح الزاهد .

وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز .

https://web.facebook.com/watch/?v=457439651998549&t=147