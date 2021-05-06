يستمر عرض مسلسل “لحم غزال” في شهر رمضان، ولا زال العمل يلقى نسب متابعة عالية، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، وفاء عامر، مي سليم، أشرف عبد الغفور، خالد محمود وياسر الطوبجي، من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة وإنتاج شركة “صباح إخوان”.
المسلسل أحدث جدلاً كبيراً، بعد تناوله موضوع سفاح القربى، وذلك في مشهد تحرش أسري لأب بإبنته المراهقة.
متابعو المسلسل عبروا عن رأيهم في هذا المشهد الجريء، فما كانت تعليقاتهم؟ هل أحبوا جرأة العمل أم إنتقدوها؟
يستمر عرض مسلسل “لحم غزال” في شهر رمضان، ولا زال العمل يلقى نسب متابعة عالية، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، وفاء عامر، مي سليم، أشرف عبد الغفور، خالد محمود وياسر الطوبجي، من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة وإنتاج شركة “صباح إخوان”.