فوجئ المشاهدون الذين يتابعون مسلسل “للموت” بمشهد جريء يجمع الممثلين اللبنانيين دانييلا رحمة وباسم مغنية في الحلقة الثامنة.
وشهدت الحلقة مواجهة بين عمر (باسم مغنية) وريم (دانييلا رحمة) وسحر (ماغي بو غصن)، وصفع عمر ريم على مؤخرتها في أحد المشاهد.
المسلسل من بطولة ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.
فوجئ المشاهدون الذين يتابعون مسلسل “للموت” بمشهد جريء يجمع الممثلين اللبنانيين دانييلا رحمة وباسم مغنية في الحلقة الثامنة.