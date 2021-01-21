جرى تداول فيديو عبر السوشال ميديا، يجمع النجمة اللبنانية تقلا شمعون بمواطنها الفنان رفيق علي أحمد في مشهد رومانسي، يظهران فيه على السرير ويجمعهما حوار رومانسي.

وتظهر شمعون وهي قريبة بشكل كبير من الفنان رفيق وتحاول أن تعدل له الكمامة التي يرتديها، وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: ” كورونا صارت جزءا من حياتنا وقرفتنا العيشة قلت لنضحك شوي من الثنائيات اللي بحبها كتييير مع الأستاذ رفيق علي احمد هي الممثلة تقلا شمعون كتييير في كيميا بيناتهم”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المشهد؛ إذ تساءل بعضه عن سر الكمامة خاصة أنه حتى اللحظة لا يوجد أي عمل عربي عرض مرحلة الفيروس في أعماله.

فيما أثار المشهد حيرة عدد كبير من جمهور مسلسل عروس بيروت الذي يشارك فيه النجمان، حيث يجسد رفيق دور المحامي عادل، عشيق الست ليلى :”تقلا شمعون” ويجمعهما في العمل العديد من المشاهد الرومانسية، وتساءل الجمهور حول المشهد ومتى تم عرضه وفي أي حلقة، فيما لفتت إطلالة شمعون في الفيديو جمهور عروس بيروت الذي أكد أن ستايلها في هذا المشهد مختلف تمامًا عن ستايلها في العمل.

ليتضح وبحسب التعليقات أن المشهد من مسلسل “جذور” والذي كان قد جمعهما في السابق، وبالرغم من تضارب التعليقات إلا أن أغلبها جاء حول الكيمياء التي تجمع بين النجمين وكيف أنهما يشكلان ثنائيا مميزا.

ومن أبرز التعليقات: ” هالممثل رهييييب فريد من نوعه مافي منه اثنين”، وقالت متابعة أخرى: ” كتير حلو هالثنائي بالمسلسلات بحسن عنجد لابقين لبعض”.

ويعرض للثنائي رفيق علي أحمد وتقلا شمعون حاليًا الموسم الثاني من عروس بيروت، والذي يحقق نسبة مشاهدة عالية جدًا، ويجسد الفنان اللبناني دور المحامي عادل الذي كان يعيش قصة حب في شبابه مع فتاة ثرية يعمل لدى عائلتها وهي ليلى الضاهر.

إلا أن الفوارق الاجتماعية بينهما تتسبب بابتعاد بعضهما عن بعض، وزواج كل واحد منهما من شخص مختلف، ليعود عادل بعد سنوات ويلتقي الست ليلى ولديها 4 شباب ويقرر العودة إليها، فيما يقف أبناؤها لها بالمرصاد ضد هذه العلاقة.