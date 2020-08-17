يواصل المسلسل السوري “شارع شيكاغو” إثارة الجدل، فبعد مشهد الشتيمة الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، برز مشهد جديد للفنانة أمل عرفة الفنان مصطفى المصطفى أثار غضب الجمهور.

ويصور المشهد العلاقة ما بين شخصية “سماهر” التي تؤديها الفنانة أمل عرفة، وشخصية “كرومو” التي يؤديها الفنان مصطفى المصطفى، حيث يظهر وهو يقوم بغسل قدم “أمل عرفة” ثم تقبيلها.

لجمهور الغاضب التقط المشهد، ليتم تداوله لاحقاً عبر منصات السوشال ميديا على نطاق واسع، مؤكدين أن العمل يحتوي على الكثير من الإيحاءات “الخادشة للحياء” و”المنافية للعادات والتقاليد”، مطالبين القائمين على العمل بالاعتذار.

وتدور أحداث المسلسل في الفترة من عام 1960 وحتى العام 2009 ويستند إلى أحداث واقعية جرت في سوريا في حقبة الستينات من القرن الماضي والعصر الحالي، لتروي قصص المجتمع بين الماضي والحاضر.

وكان مخرج العمل محمد عبد العزيز، أكد في تصريحات متلفزة، أنه لن يعتذر لأحد أو لجهة ما عن ما جاء في مسلسل شارع شيكاغو، وأن الحالة الوحيدة التي سيقدم فيها ‏اعتذارًا هو وجود هفوات أو أخطاء في مسلسله.‏

وقال إن “المسلسل مصنف (+18)، وبالتالي هو غير مناسب ‏للأطفال، ولهذا عُرض على قناة مشفرة”، إذ يُعرض المسلسل حاليًا على على شاشات مجموعة “‏OSN‏” المشفرة بشكل حصري.‏