انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبرومو الدعائي الخاص بمسلسل ” موسى ” للفنان ” محمد رمضان ” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021 .

وظهر في المقطع مشهد للفنان ” رياض الخولي ” أحد أبطال العمل وهو يقوم بإطلاق النار على ” حصان ” متهما إياه بالخيانة وأن الموت هو الجزاء المناسب له .

ليثير مشهد قتل الحصان موجة من الغضب بين جمعيات حقوق الحيوان وخاصة جمعية ” رفق في القاهرة والجيزة ” التي أصدرت بيانا لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” أعربت من خلاله عن استيائها واستنكارها مما حدث .

فجاء في البيان : ” نطالب بتوضيح عاجل من الشركة المنتجة : في برومو مسلسل موسي يظهر أحد نجوم العمل وهو يتهم الحصان قائلا ( إنت خاين لازم تموت ) وتم إكمال المشهد بإطلاق عيار ناري تجاه الحصان كما هو واضح .. وفي ذات اللحظة يندفع الحصان للخلف بقوة ويسقط بشكل قاسي علي الأرض ” .

وتابع : ” أيا كان طبيعة المشهد إيه الهدف منه في مجتمع يعاني من الأساس من العنف تجاه المخلوقات الضعيفة .. برغم إنه غير مفهوم ما نوع الخيانة التي من الممكن أن يقوم بها ذلك الكائن الجميل وإنها جملة تقع تحت بند الشو لإظهار جحود الشخصية إلا أن تطبيقها تجاه حيوان هو أمر خاطئ تماما ورسالة عنف غير مبررة ” .

وأضاف : ” ذلك المشهد حقيقي له تأثير سلبي علي نفوس الأطفال هنشوف صداه خلال الأيام القادمة .. حقيقي مشهد مؤلم ليس له أي قيمه إلا نشر العنف كالمعتاد من أعمال نجم المسلسل .. نتمني حذف ذلك المشهد من العمل الفني الذي يجب أن تكون له رسالة نحو نشر السلم والتآلف مع مخلوقات الله وليس نشر العنف ” .

واختتم البيان بالقول : ” نتمني وجود رد من الشركة المنتجة وسنتابع خلال الأيام القادمة رد فعل الشركة آملين في رد يحترم حقوق مخلوقات الله وأيا كان طبيعة المشهد في العمل الفني تكون رسالته نحو السلم وليس الاستقواء علي مخلوقات الله ” .