تداول ناطشون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من اللبنانيين يتقاتلون على شراء الحليب المدعوم داخل أحد المحال التجارية، نتيجة قلة المواد الغذائية المتوفرة بالأسواق، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

وقد اعاد الفنان اللبناني راغب علامة نشر مقطع الفيديو عبر تغريدة على حسابه على تويتر وعلق عليها بالقول: “يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته، صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال”.

اجرا فنان ويخرج عن صمته وينسى انه شخصيه عامه ومعروفه بس بلحقيقه انت انسان ومقدرت تصبر لما شفت المقطع ولو انا في مكانك كان طلع منب ازفت من كذا كلام لان ملمه اولاد الحرام قليله

قلبي معاكم الله ينتقم كل ظالم باذن الله وينصر اليمن ولبنان وسوريا والعراق وكل الدول المظلمومه — نجم سهيل (@nmGkGmDeiFAQYqn) March 4, 2021

وتابع قائلًا: “أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي، بإذن الله نهايتكم وخيمة، اقرأوا التاريخ”.

وقد لاقى كلام السوبر ستار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأوا فيها أنه أجرأ فنان، ويخرج دوما عن صمته، وينسى أنه شخصية فنية ومعروفة، مؤكدين أن القبعة ترفع لحرية رأيه.