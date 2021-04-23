تصدر احد مشاهد حلقة امس من مسلسل “لعبة نيوتن” التريند في مصر بعد ظهور بطلة العمل منى زكي وهي تضع طفلها.

وتظهر منى زكي ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل لعبة نيوتن أثناء حديثها في الهاتف للاطمئنان على والدتها لتأتيها ألم الولادة فتضظر لإغلاق المكالمة الذهاب للمستشفى ولكنها عانت كثيرا بعد محاولتها في إيقاف أي سيارة على الطريق، ولكنها فشلت.

وعانت “هنا” من آلم شديد بسبب نزول ماء الولادة منها، وحاولت بكل جهدها الوصول الى المستشفى، ونجحت في إيقاف “تاكسى”، وأرسلتالى “زى” آدم الشرقاوى، رسالة صوتية أخبرته بأنها على وشك الولادة وانها ذاهبة الى المستشفى، وطلبت منه لو حدث لها شيء أن يعيدها إلى مصر

وبعد وصول “هنا” أمام المستشفى سقطت على الأرض بسبب التعب والإرهاق بسبب الولادة، واصطحبها طاقم التمريض سريعا، وحصلوا منها على البيانات الخاصة بها سواء اسم أو سكن، كما أخبرتهم برقم طوارئ وهو رقم “زى” آدم الشرقاوى، وحاولت أن تتصل بزوجها ولكنها وجدت هاتفه مغلق، واضطرى فريق الأطباء إلى أخذ الهاتف منها، وخضعت لعملية الولادة التي انتهت بانجابها طفل.

وقد أثار المشهد تفاعلا واسعا حيث علق احدهم كاتبا: “مشهد مرعب جدا حقيقي جدا حسيت فيه باهمية الاهل والاصدقاء واليد الحنونه وقت الشده” فيما قال اخر “اقوى مشهد ولادة مر على الدراما المصرية والعربية ابداع فوق الوصف صدقناها دعينالها منى زكي تفوقت على نفسها”.

تدور قصة مسلسل “لعبة نيوتن” حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.