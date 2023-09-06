حلّت ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش، ضيفة على برنامج “قعدة ستات“، الذي تقدمه المذيعة مروة صبري على إحدى القنوات الفضائية.

وقالت ريم بشأن تصريحاتها السابقة بأن شاكوش كان على علاقة بفنانة وقت زواجهما وهو ما تسبب في خلافات بينهما: “أنا محاسبش ست، الشخص ده لو مكتفي باللي متجوزها مش هيروح لحد تاني، أنا مش هقعد أحارب في كل الناس، لو مش مكتفي سيب الحد اللي معاك ده لحد مكتفي بيه ويقدره ويحترمه”.

ريم طارق: لن أعتذر لحورية فرغلي

وطلبت مروة صبري من ريم توجيه كلمه تصالح من خلالها الفنانة حورية فرغلي، والتي تم الزج باسمها في الأمر، بعد توقع البعض أنها الفنانة التي تقصدها ويبدأ اسمها بحرف الحاء، وقالت مروة “لو حورية فرغلي بتتفرج وهي زعلانة”، لتعلق طليقة شاكوش “لا هي مش زعلانة، هي قالت البنت مجابتش اسمي، وقالت إن الناس اللي بتقول اسمي. وأنا مقلتش حاجة تخص حورية فرغلي عشان أتراجع فيها”.

تصريحات ريم طارق مع بسمة وهبة

كانت “ريم” حلت قبل فترة ضيفة على برنامج “90 دقيقة” تقديم المذيعة بسمة وهبة ويعرض على قناة “المحور” وتحدثت عن السبب الحقيقي وراء انفصالها عن “شاكوش” والأزمات التي تعرضت لها مؤخراً بسبب المشاكل بينهما.

وقالت “أنا اتحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم جواز وكل يوم بشوف قصة وموضوع كفاية اني كنت مهددة إني أقعد في البيت أو أني أخرج من البيت معرفش أرجع”.

وكانت ريم طارق أقامت دعوى نفقة ضد زوجها حسن شاكوش طالبته فيها بدفع 2 مليون جنيه بعد الخلافات التي أثيرت بينهما خلال الفترة الماضية ومن بينها طردها من منزلها.

رد شاكوش علي اتهامات ريم طارق له

وخرج مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن صمته، للرد على اتهامات طليقته بخيانتها في نهار رمضان.

وفي هذا السياق، نشر “شاكوش” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة الفنانة حورية فرغلي معلقًا عليها بقوله:”جمهوري الغالي كل معاني الشكر ليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست أنا شفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة حتى لو هي عكسية، الحقيقة دائما عند ربنا وسكوتي وعدم ردي شيء مريحني أكثر من الكلام”.

وتابع: “لكن في شيء يخص فنانة جميلة كلنا بنحبها وبنحترمها وحقيقي أنا لا أعلم صحة الكلام اللي بيتقال ولكن أنا من خلال صفحاتي الرسمية بحب أقول إن الفنانة حرية فرغلي لا يمسني بيها أي شيء غير إنها زميلة وصديقة عمل ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع إيه من خلال البرامج”.

واختتم منشوره على “فيسبوك” بقوله” أنا دلوقتى كلامي للإعلام أرجوكم بلاش تشاركوا الناس كلام غلط كفاية كلام في تفاصيل وحياة شخصية اللي ظاهر للناس يخص الناس أنا دلوقتي بمتنع عن أي كلام في حاجة تخص حياتي الشخصية أرجوا أرجوا احترام رغبتي مع احترامي لكل الصحافة المصرية ولكن الأخبار غير الحقيقية دي بتضعف موقفكم في يوم من الأيام لما الحقيقة تبان كل الاحترام والتقدير ليكي يا فنانة يا كبيرة وبعتذرلك مرة أخرى عن أي شيء اتحطيتي فيه”.

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