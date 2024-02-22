ظهر نور نجل الفنان الراحل هشام سليم يبكي بسبب الأحداث المؤلمة التي يشهدها قطاع غزة، واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء نتيجة الحرب الإسرائيلية.

ونشر نور هشام سليم، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام“، معقبًا: إحنا مينفعش ننسى اللى بيحصل في فلسطين، أنا عارف إن حياتنا ماشية ومفيش أي مشكلة عندنا أكل ومياه وعندنا بيوتنا وكل حاجة تمام، لكن مينفعش ننسى ونعيش حياتنا عادي”.

نور هشام سليم ينهار باكيًا بسبب فلسطين

وأضاف: “أنا مش عارف أعيش حياتي عادي.. كل ما أكل أو أنام على سريري بزعل، وقاعد بفكر في العيال اللي بتموت في كل وقت في فلسطين ومش قادرة أعمل حاجة”.

واستكمل: “أنا قلبي واجعني ومش قادر أتكلم من الزعل، والمصريين مافيش في جدعنتهم، أنا مش عارف أتكلم لكن متنسوش أخواتكم”.

نور هشام سليم يرد على منتقديه

وكان علق نور على تحوله قائلًا: اللي راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقي منافق، اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق.. واللى هيجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا دا دينك أنت وحياتك أنت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك.

وتابع نور: أنا زي زي سارة حجازي، واللي مش راضي بيها مش راضي بيا، واللي مش راضي بيها مش عاوزه عندي… ما حصل مع سارة حجازي المنتحرة وأيضا ملك الكاشف المتحولة جنسيا هتقولوا عليا كدا لما أموت؟ عادي مش فارقلي، بس لو أنت بتشرب وبتزني وبتحشش.

لماذا تحول نور هشام سليم؟

يسأل الكثير من المتابعين للفنان هشام سليم في كل الوطن العربي عن لماذا تحول ابن هشام سليم، والإجابة هي لأنه كان يشعر بأنه في جسد غير جسده طوال الوقت، ومنذ أن كان صغير في جسد أنثي وهو يمتلك ملامح رجولية وجسد ذكوري، فكان يشعر كأنه مقيد في جسد رجل.

وعلى الفور قررت نورا سابقًا ابنه الفنان هشام سليم أن تصارح والدها بكل ما تشعر به ورغبتها في التحول الجنسي، وقد تحولت إلى ذكر، ويجب أن نذكر أن نور ابن الفنان هشام سَليم يصل عمره في الوقت الحالي إلى 29 عاماً.

وبالنسبة إلى رأي الفنان هشام سليم في هذا الأمر، فهو يرى أن هذه جرأة من ابنته أن تصارحه بذلك خاصةً في مجتمع مثل الذي نعيش فيه الذي لا يتقبل تلك الأمور، ولكنه قد شجعها ودعمها في قرارها.

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