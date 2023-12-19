أكدت الفنانة عواطف حلمي، اعتزالها الفن بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة قدمت خلالها عددا كبيرا من الأعمال الفنية.

وقال عواطف حلمي، في تصريح خاص، “أنا خلاص كبرت، وقررت اعتزال التمثيل، وأنا بمثل من عام 1962، وجاء الوقت للاعتزال”.

اعتزال الفنانة عواطف حلمي

وتابعت الفنانة المصرية عواطف حلمي، “صحتي غير قادرة على التمثيل مرة أخرى، ولن أتراجع عن قرار اعتزالي”.

دخول عواطف حلمي عالم الفن

وكشفت الفنانة القديرة عواطف حلمى سابقا، عن كواليس بدايتها فى عالم الفن، وبكت على الهواء خلال استضافتها على شاشة قناة CBC العام الماضى، عقب عرض لقطات من الأعمال الفنية التى اشتركت بها طوال مسيرتها.

وتابعت عواطف حلمى، خلال تصريحاتها المتلفزة، أن “آخر مشهد فى فيلم هذا الزمان التى اشتركت فيه، البصة اللى أنا بصتها كل ما أشوفها أعيط”، موضحة أنها تأثرت أيضا فى المشهد الذى يجمعها مع الفنان حمادة هلال فى مسلسل قانون عمر.

الفنانة عواطف حلمي في شبابها

وعن دخولها عالم الفن، قالت إن حب التمثيل بدأ معها عندما كانت فى الصف الثانى الثانوى، حيث انضمت للفريق المسرحى التابع للمدرسة، وكانوا يعرضون أعمالهم على خشبة مسرح الأزبكية ودار الأوبرا، وأن عائلتها أخذت انضمامها لفريق المسرح المدرسى بنوع من الاستهتار، وعدم المبالاة.

وقالت إنها حينما أصرت على الالتحاق بمعهد التمثيل، رفضت أسرتها فقررت تنظيم اعتصام داخل المنزل رافضة تناول الطعام حتى نجحت فى إقناع خالها بوجهة نظرها، وقرر دفع المصروفات فى المعهد، التى كانت تبلغ حينها 22 جنيها.

عواطف حلمى

وبدأت عواطف حلمي عام 1963 عندما تخرجت من معهد العالي للفنون المسرحية لتبدأ رحلتها مع الفن، وبدأت عواطف حلمي بإنضمامها إلى مسرح فريق الحكيم ثم فرقة المسرح الحديث عام 1974 والذي قدمت فيه العديد من الأعمال المسرحية حتى عام 2002.

وقدمت عواطف حلمي بجانب أعمالها المسرحية الكثير من الأفلام والمسلسلات كان أشهرها إمام الدعاة مع حسن يوسف، وأميرة فى عابدين مع سميرة أحمد، وحديث الصباح والمساء مع ليلى علوي وأحمد خليل، وسوق العصر مع أحمد عبد العزيز، ولن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف حيث كانت تجسد والدة حسين – صديق عبد الوهاب والذي كان يجسد دوره الفنان محمد رياض.

قررت عواطف حلمى ارتداء الحجاب بعد أوائل الثمانينيات وذلك بعد أداء العمرة ، وعلى الرغم من تحذير البعض لها بأن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر على عملها إلا أنها لم تلتفت إلى تلك الأقاويل ولكن بعد ذلك أصيبت بحساسية لذا لم تستطع ارتداء الحجاب بالشكل الكامل وأكتفت بوضع “ التربون ” حالياً.

وقد قامت عواطف حلمى بخلع الحجاب مرة واحدة وارتدته مرة أخرى بعد ذلك وكان ذلك رغبة متها فى التمثيل إمام الفنانة أمينة رزق وقد طلب المخرج وقتها ان تخلع الحجاب وهو ما فعلته.

تزوجت عواطف حلمى من المبدع الراحل مجدى رزق مهندس ديكور وعاشا سويا 41 عاما وهى جدة الفنان نور النبوى.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »