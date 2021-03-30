فجعت الفنانة السورية ” جومانا مراد ” يوم أمس الإثنين بوفاة طفلتها الصغيرة ” ديانا ” والتي كانت قد رزقت بها منذ حوالي 5 أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة جومانا مراد عن سبب وفاة طفلتها فأشاروا إلى أن ديانا كانت تعاني من أزمات صحية وتعرض على الأطباء منذ ولادتها .

حيث كانت جومانا مراد قد تعرضت للولادة المبكرة أثناء حملها في توأميها ” علي وديانا ” ووضعتهما قبل يومين من الشهر السابع عقب سفرها للولايات المتحدة الأمريكية مباشرة .

يذكر أن جومانا مراد متزوجة من المحامي الأردني ” ربيع بسيسو ” وكان لديهم نجلهم ” محمد ” ثم أصبحوا ثلاثة بعد ولادة التوأم علي وديانا قبل أن تفقد الفنانة السورية إبنتها ديانا .