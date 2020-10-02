أعادت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر حسابيها في “تويتر”، نشر محادثة دارت بينها وبين مواطنتها الفنانة أصالة على حساب الأخيرة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إثر تهنئة عرفة لها بمناسبة إطلاق أغنيات ألبومها الجديد.

وفي هذا السياق، كتبت أمل: “موفقة صولا”، ما دفع الأخيرة إلى الرد: “أمولة يا أمولة ما بتتخيلي شو مشتاقتلك. يا روحي انت رفيقة الطفولة”. وأجابت أمل: “أصولة إنت حدا من أهلي. معك ذاكرتي وأحلامي اللي حلمناها وأنضف الأيام. تعيشي وتغني يا مبدعة ويخليلك أحبابك وأولادك وإلى لقاء قريب بإذن الله. بحبك كتير”.

ويبدو أن الحوار اتّخذ منحى آخر حين علّق أحد المتابعين بالقول إن أصالة مع المعارضة… وعلى هذا ردّت عرفة: “معارضة بس هي بنت بلدي وانت ليش داخل على صفحتها مثلاً إذا كانت معارضة؟ ما بدنا نخلص من هل تقسيمات بقا؟ نحنا ولاد أرض وحدة وهادا لي صح نفكر فيه”.

وأثار هذا الحوار ضجة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، حيث تراوحت آراء المتابعين بين من أثنوا على خطوة التقارب هذه ومن هاجموها.