رغم احتجاب الراقصة جوهرة منذ الشهر الماضي عن الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت على مشاركة جمهورها ومتابعيها بأحدث الفيديوهات التي توثّق رقصاتها وصورها مع نجوم الفن، إلا أنها لم تنشر أي صورة أو فيديو عبر حساباتها الرسمية في السوشيال ميديا طوال تلك الفترة، الأمر الذي دعا جمهورها للتساؤل من خلال تعليقات على صور قديمة لها عن سر اختفائها.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تلاحق الراقصة جوهرة، بعد صدور حكم بحبسها سنة لاتّهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وأوضح المصدر في تصريحات صحافية، أن إدارة تنفيذ الأحكام علمت بمكان وجود جوهرة في أحد الفنادق بمدينة الغردقة، وعلى الفور توجهت إلى الفندق حيث تقيم، إلا أن جوهرة هربت قبل وصول إدارة التنفيذ، وعلمها بصدور أمر بضبطها وإحضارها عقب صدور حكم واجب التنفيذ بحبسها لمدة سنة، مؤكداً أن هذا الحكم واجب النفاذ.

يُذكر أن الراقصة جوهرة لاحقتها شائعات كثيرة منذ أن بدأت العمل في مصر، وكان أبرزها زواجها من مطرب المهرجانات عمر كمال، وهي الشائعة التي حرصت على نفيها بعد ساعات من تداولها.