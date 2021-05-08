خرج مصدر طبي بتصريحات صحفية لموقع ” صدى البلد ” كشف من خلالها عن تطورات الحالة للفنان المصري ” سمير غانم ” .

فقال المصدر الطبي أن الوضع الصحي لسمير غانم غير مستقر وحالته حرجة جدا ولا يزال يخضع للتنفس الصناعي داخل العناية المركزة .

وشاركت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” إبنة الفنان سمير غانم والفنانة ” دلال عبد العزيز ” منشورا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام تدعو فيه بالشفاء لوالديها .

جاء فيه : ” اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية .. اللهم داوي سمير غانم ودلال عبد العزيز بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك ” .

وتابعت دنيا : ” إلهي أذهب البأس عنهم واشفهم فبيدك وحدك الشفاء يارب العالمين .. إلهي إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي سمير غانم ودلال عبد العزيز وتمدهم بالصحة والعافية عاجلا إنك على كل شئ قدير ” .

وأضافت : ” أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيهم .. اللهم اشفي سمير غانم ودلال عبد العزيز شفاءا لا يغادر سقما .. اللهم خذ بيديهم واحرسهما بعينك التي لا تنام .. اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين .. اللهم إنا نسألك لهم شفاءا جميلا ودودا حنونا نرى فيه آياتك ” .