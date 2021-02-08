كشف مصدر مقرب من الفنانة ” حلا شيحة ” وفقا لموقع ” لها ” عن سبب إختيارها ليوم الثامن من فبراير لإحتفال بعقد قرآنها على الداعية والمنتج ” معز مسعود ” .

حيث أشار المصدر إلى أن حلا شيحة أصرت على إختيار هذا اليوم والذي يتزامن مع انتهاء عدتها بعد طلاقها من زوجها الكندي يوسف هاريسون رسمياً في الرابع من أكتوبر العام الماضي حيث تنازلت عن كل حقوقها الشرعية المتوجبة عليه .

وأضاف أن حلا استعدّت لزفافها فاشترت فستان الزفاف من خارج مصر كما حضّرت أبناءها نفسياً ليتمكّنوا من التعايش مع زوجها الجديد .

يذكر إنه تم الإعلان يوم أمس عن إقامة حفل عقد قرآن حلا شيحة ومعز مسعود اليوم الإثنين في أحد الفنادق بالقاهرة والذي يقتصر على حضور الأسرتين والمقربين فقط .