كشف موقع ” فوشيا ” نقلا عن مصدر مقرب من الفنانة ” حلا شيحة ” عن وقوع خلاف بينها وبين المنتج والداعية الإسلامي ” معز مسعود ” اللذان كانا قد أعلنا عن ارتباطهما مؤخرا واستعدادهما للزواج .

وأشار المصدر إلى أن هذا الخلاف بات يهدد علاقتهما وزواجهما والذي يرجع إلى طلب معز مسعود من حلا أن تترك التمثيل تماما وتتفرغ لحياتهما الزوجية وتربية أبنائها .

وهو الأمر الذي عارضته لا شيحة بشدة وفقا لما صرح به المصدر خاصة وإنها عادت إلى مجال الفن منذ فترة قصيرة بعد اعتزال دام لمدة 12 عاما .. وأن اعتزالها كان بسبب تواجدها خارج مصر وأن أبنائها كانوا صغارا في ذلك الوقت أما الآن فهي تقيم في مصر وأولادها لم يعيقوها عن الاستمرار في الفن .

وتابع المصدر بأن معز مسعود طالب حلا شيحة بالتفكير في الأمر جيدا لاتخاذ قرارها النهائي وأنه يرغب في الاستقرار وأن ترتدي الحجاب .. وأصبح الموضوع مطروحا أمام أسرة حلا التي لم تحسم موقفها بعد .