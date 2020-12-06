كشفت الفنانة المصرية ” فيفي عبد ” في مقطع فيديو لها نشرته منذ أيام عن مرورها بأزمة صحية لم تكشف عن تفاصيلها وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل .

وأثار ذلك قلق وتساؤلات محبيها حول حالتها الصحية وتفاصيل مرضها ليكشف مصدر مقرب من فيفي عبده في تصريحات صحفية له أنها تُجري حاليًا العديد من جلسات العلاج الطبيعي على منطقة الظهر بعد شعورها بآلام حادة في الفقرات .

والتي استدعت نقلها إلى المستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة والتي أكدت وجود مشكلة وآلام في الفقرات .

وقرر الطبيب المعالج لها بعض العلاجات بالإضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي ومنعها من الحركة وأنها بالفعل لا تستطيع التحرك داخل منزلها وهو ما جعلها تلجأ لجمهورها بطلب الدعاء .

وأشار المصدر إلى أن الجلسات العلاجية ستستغرق حوالي شهرين ثم تراجع بعدها الطبيب لإجراء نفس الفحوصات مجددًا وذلك بعدما رأى الطبيب استبعاد التدخل الجراحي مؤقتًا .