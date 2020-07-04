تسببت أحدث صور للفنانة المصرية “ياسمين صبري” التى شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، في موجه من التساؤلات حول حملها، خاصة وأنها أطلّت بوجه شاحب وببطن منتفخ قليلاً، مما أثار الجدل حول أحتمالية أنتظارها طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة”.

وفي تصريحات صحفية نفي مصدر مقرب من الفنانة ياسمين صبري مسألة حملها، مشيراً إلى أن ملامحها المرهقة تعود إلى ممارستها التمارين الرياضية، مؤكداً على أنها تستعد للمنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعمل فنى جديد، مما يعني أن خطوة الإنجاب مؤجلة في الوقت الراهن .

يشار إلي أنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة تفيد بحمل ياسمين صبري، فقد تداولت صورة مفبركة لها من خلال حساب يحمل اسمها على تطبيق “سناب شات”، يدّعي بأن الفنانة الشابة تعلن عن خبر حملها قائلة:”أنا حامل مفيش مبروك”، ولكن سرعان ما أكد محبوها أن الحساب مزيف فهي لا تملك سوى حسابين رسميين بموقعي “تويتر ” و “إنستجرام” .

وفي سياق آخر، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري تصدرت التريند علي السوشيال ميديا منذ عدة أيام، بعد نشرها عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، صورة رومانسية جمعتها بزوجها أحمد أبو هشيمة أثناء قضائهما الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ السياحية. وقد أثارت الصورة إعجاب متابعيها نظراً لرومانسيتها ولجمال المنظر الطبيعي، حيث ظهر الزوجان وهما يمسكان ايديهما على شاطئ البحر وخلفهما يخت، وبدا وكأنهما بطلان لأحد الأفلام رومانسية .