تصدرت الفنانة “ياسمين عبد العزيز” محركات البحث والتريند علي السوشيال ميديا، بعد أن تداولت صورة لها برفقة زوجها الفنان “أحمد العوضى“، يرتديان ‏فيها ملابس رياضية، بينما ظهرت ياسمين بوزن زائد، لفت انتباه المتابعين مما أثار ‏تساؤلات حول حملها، وأن الزوجين يستعدان لاستقبال أول مولود ‏لهما.‏

وصرّح مصدر مقرب من ياسمين عبدالعزيز، إنها ليست حاملاً بالطبع، لكنها تعرضت لزيادة في الوزن بسبب التواجد المستمر في المنزل وإغلاق الصالات الرياضية.وأضاف المصدر أن ياسمين لا تفكر في الحمل والإنجاب مجدداً؛ لأن لديها أبناءً من زوجها السابق “محمد حلاوة”، كما أنها تخطت مرحلة الحمل والإنجاب وتربية الأطفال منذ سنوات.

يُذكر أن الفنان أحمد العوضي قد صرّح في وقت سابق، خلال لقاء تليفزيونى مع الإعلامى “وائل الإبراشى” ببرنامج “التاسعة”، الذي يذاع علي القناة الأولى المصرية، عن تفاصيل فيديو متداول له من كواليس تصوير مسلسل “الاختيار” الذي شارك في السباق الرمضانى 2020، حيث كان برفقة طفل سورى يُدعى “موسى”، مؤكدا إنه بطبعه يحب الأطفال، وهذا الطفل بشكل خاص الذى التقاه على الحدود السورية اللبنانية أثناء تصوير مسلسل .

وتحدث العوضي عن هذا الطفل فقال: موسى أكتر طفل حبيته فى حياتى.. وأنا قررت أنى لما أخلف هسمى أبنى موسى، ليسأله الإعلامى وائل الإبراشي حول موافقة الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ذلك، ليرد قائلاً:”اه موافقة”.