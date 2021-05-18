كشف الفنان السعودي المقيم في دولة الكويت ” محمد الشعيبي ” عن تعرض المقهى الخاص به والموجود بمجمع تجاري في مدينة الجهراء الكويتية إلى حريق هائل .

وهو الأمر الذي أودى بحياة شخصين بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت به .

ونشر محمد الشعيبي مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام يوثق اشتعال النيران بالمكان وتصاعد ألسنة الدخان الكثيف من المجمع التجاري وسط محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق .

وكتب الشعيبي في تعليقه على الفيديو : ” قدر الله وماشاء فعل .. الحمد لله رب العالمين على كل حال .. الحريق كان بالدور اللي فوقنا فرع الجهراء ” .

كما حرص الفنان محمد الشعيبي على توجيه الشكر لرجال الإطفاء على مجهوداتهم في إطفاء الحريق فقال : ” الحمد لله قدر الله وماشاء فعل .. كلمة شكر لرجال الإطفاء ” .